AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik hazırlıklar sürerken, AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da merak ediliyor. 'AK Parti belediye başkan adayları belli oldu mu?' sorusu yarın cevap bulacak. Yarınki toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da duyurulması bekleniyor. Pazar günkü açıklama için toplantıya çağrılan iller de belli oldu. İşte AK Parti'nin pazar günü belediye başkan adaylarını açıklayacağı o iller...