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AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik hazırlıklar sürerken, AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da merak ediliyor. 'AK Parti belediye başkan adayları belli oldu mu?' sorusu yarın cevap bulacak. Yarınki toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da duyurulması bekleniyor. Pazar günkü açıklama için toplantıya çağrılan iller de belli oldu. İşte AK Parti'nin pazar günü belediye başkan adaylarını açıklayacağı o iller...

AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller
Ekleme: 6.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 6.01.2024 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller
Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine (yerel seçim) kilitlenmiş durumda.

Seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'de il ve ilçelerin belediye başkan adayları için istişareler sürüyor.

Seçmenin büyük bir merakla beklediği AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıtma etkinliği, pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AK Parti'de adaylar belli oluyor

12'si büyükşehir olmak üzere toplamda 28 belediye başkan adayının duyurulacağı toplantıda, İstanbul dahil birçok ilin adayları kamuoyuna açıklanacak. Kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

Belediye başkan adayları açıklanacak iller belli oldu

Pazar günkü toplantıya AK Parti Genel Merkezi tarafından çağırılan iller belli oldu. Bu kapsamda yarın belediye başkan adayları açıklanacak illerde ortaya çıktı.

İşte AK Parti'nin pazar günü belediye başkan adaylarını açıklayacağı o iller;

Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Isparta, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Yalova












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AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller
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