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46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde Narkogüç-42 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 364 zehir taciri yakalandı.

46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ekleme: 6.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 6.01.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde Narkogüç-42 operasyonunda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 364 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığınca çeşitli illerden 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 dedektör köpeğin katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir'in de bulunduğu 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

'UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'
Operasyonlarda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 364 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.'
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