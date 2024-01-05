İzmit'te dehşet anları! Önce öldürdü sonra...

İzmit İlçesi Bekirdere mevkiinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Yusuf Ö. tartıştığı Serkan Çördük'ü silahla vurup alkol almaya devam etti. Olayı gerçekleştirip, bir köşede alkol alan ve tekrar vurduğu kişinin yanına giden Özer, yaralı Çördük'e tekrar ateş açtı. Silahlı saldırgan, mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi'nde akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Yusuf Ö, tartıştığı Serkan Çördük'ü silahla vurdu. Olay sonrası yaklaşık 25 metre yürüyerek bir yerde oturup alkol almaya devam eden Yusuf Ö. daha sonra tekrar vurduğu kişinin yanına gitti.Yaralı Serkan Çördük'e bir şeyler söyledikten sonra tekrar ateş açtı. Ardından yine yürümeye başlayan silahlı şahıs, olay yerine ulaşan bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Çevredekilerin polise haber vererek şaşkınlık ile izlediği o anlar, bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.Öte yandan vurulan kişinin durumunun ağır olduğu ve Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.