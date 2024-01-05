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İstanbul Pendik'te feci olay: 83 yaşındaki kadın yangında can verdi!

İstanbul Pendik'te 8 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, kurtarılamadı.

Ekleme: 5.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 5.01.2024 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Yangın, saat 12.00 sıralarında, Şeyhli Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İstanbul Pendik'te feci olay: 83 yaşındaki kadın yangında can verdi!

İddiaya göre, 8 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, tüm mutfağı sardı. O sırada mutfakta bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, alevlere müdahale etmek istedi.

İstanbul Pendik'te feci olay: 83 yaşındaki kadın yangında can verdi!

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede, 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın'ın yangında hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Pendik'te feci olay: 83 yaşındaki kadın yangında can verdi!


Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ancın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hacer Güler Ancın'ın 2 yıl önce eşini koronavirüsten kaybettiği ve 2 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı.


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