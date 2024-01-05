İki ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışları Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürüyor. Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime bir gün ara verilirken Bitlis'te de yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.