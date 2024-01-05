CHP’li Belediyeden skandal karar

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi skandal bir karara imza attı. Emniyet, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesinin içkili yerler bölgesinden çıkarılması için Menteşe Kaymakamlığı'na dilekçe verdi. Menteşe Kaymakamlığı, talebin değerlendirmesi için Menteşe Belediyesi'ne dilekçe verdi.Menteşe Belediyesi, söz konusu talebi meclis gündemine aldı. CHP'li belediye, 17 bin üniversitelinin yaşadığı ve cinayetlerin olduğu bölge ile ilgili Kötekli Mahallesinin içkili yerler bölgesinden çıkarılması talebi bölgesinden çıkarılması talebini oy çokluğuyla reddetti. Belediyenin bu kararı Muğla kamuoyunda tepkiyle karşılandı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Hümeyra Yılmaz, 'Kötekli mahallesindeki bulunan alkollü mekânlardan dolayı son derece rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bu kişiye ve fıtrata çok ters bir problem. Böyle bir problemin çözüme kavuşması belki zordur ama azaltmak mümkündür diye düşünüyorum. Bu problem derslerimizi de etkiliyor. Çünkü gürültü, ses kirliliği bizim geleceğimize de olumsuz etki yapıyor' dedi.Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Musa Eren, '4 yıldır Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde oturmaktayım, büyük bir merakla beklediğimiz Kötekli Mahallesindeki bar ve alkollü mekanların kapatılması veya başka bir yere taşınması yönündeki Menteşe Belediyesi Belediye Meclisi kararını maalesef üzülerek öğrendim. 4 yıldır sosyal tesis, konaklama alanı, ulaşım gibi konularda acaba öğrencilerin yararına ne yaparlar diye beklediğimiz belediye yine hüsran yine hayal kırıklığı yaşattı. Kaldırımda yürümek benimde hakkım, ama bar ve alkollü mekanlar nedeniyle bırakın kaldırımdan geçmeyi yoldan geçmeye korkar olduk. Her gün kavga, gürültü ve şiddet haberlerini okulda arkadaşlarımızla konuşmaktan bıktık. Umuyorum ki bizden sonraki kardeşlerimiz Kötekli mahallesinde rahat eder. Malum zihniyet hiç şaşırtmıyor' ifadelerini kullandı.