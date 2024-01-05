Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaparken, pilot hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 16.30 sıralarında Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattılar.