Başkentte 709 şüpheli yakalandı

Polis ve jandarma tarafından yapılan operasyonlarda Ankara’da çeşitli suçlardan hapis cezası olan ve aranan 709 şüpheli yakalandı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, polis ve jandarma ekipleri tarafından 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak arasında kapsamlı bir çalışma başlatıldığı kaydedildi. Çalışmalar kapsamında, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 şüpheli olmak üzere 709 kişinin yakalandığı kaydedildi.