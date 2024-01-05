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Beyaz Gazete
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Başkentte 709 şüpheli yakalandı

Polis ve jandarma tarafından yapılan operasyonlarda Ankara’da çeşitli suçlardan hapis cezası olan ve aranan 709 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 5.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 5.01.2024 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, polis ve jandarma ekipleri tarafından 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak arasında kapsamlı bir çalışma başlatıldığı kaydedildi. Çalışmalar kapsamında, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 şüpheli olmak üzere 709 kişinin yakalandığı kaydedildi.
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