Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçiye dev destek...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağlandığını, afetlerden zarar gören üreticilere de 8 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu.
ÇİFTÇİYE DEV DESTEK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağlandığını duyurdu.
Yumaklı resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'2023 yılında TARSİM kapsamında 9 MİLYAR 200 MİLYON TL devlet desteği sağladık.
Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 MİLYAR TL hasar tazminatı ödendi.
Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız.'
ÇİFTÇİYE DEV DESTEK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağlandığını duyurdu.
Yumaklı resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'2023 yılında TARSİM kapsamında 9 MİLYAR 200 MİLYON TL devlet desteği sağladık.
Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 MİLYAR TL hasar tazminatı ödendi.
Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız.'