Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçiye dev destek...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağlandığını, afetlerden zarar gören üreticilere de 8 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağlandığını duyurdu.Yumaklı resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 MİLYAR TL hasar tazminatı ödendi.Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız.'