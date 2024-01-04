Antalya’da 'Devre mülk simsarları' yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; 2023 yılının son 1 aylık zaman diliminde, devre mülkü olan yaşlı şahısları arayarak devre mülklerini yüksek fiyata satabileceklerini söyleyip, paravan olarak kurdukları şirkette görüşme sağlayarak mobil bankacılık hesapları oluşturan, müştekilerin bilgisi dışında internet bankacılığı üzerinden paravan şirketlerin hesabına para aktarımı yaptıkları anlaşılmış, bu yöntemle de 4 ayrı müştekinin toplamda 650 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.Dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan 'Devre mülk simsarları 2' operasyonunda; B.A., M.A., İ.A. isimli şahıslar ile 'Hırsızlık' suçundan kaydı 'Dolandırıcılık' ve 'Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçlarından aranması bulunan (A.K.) isimli şahıs yakalandı.Şüphelilerin ofis olarak kullandığı iş yerlerinde ve kalmış oldukları otel odalarında yapılan aramalarda; devre mülk krokileri, müştekilere ait bilgilerin olduğu not kağıtları, dijital materyaller cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.Adli makamlara sevk edilen A.K., B.A., M.A., ve İ.A. isimli 4 şüpheli tutuklandı.