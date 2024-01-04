AK Parti, Yeniden Refah Partisi ile görüşecek

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler ittifak ve işbirliğini sürdürüyor. Önceki seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan giren Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimler için AK Parti ile görüşecek.Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı açıklamada, “AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, partisi ile AK Parti heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söylemişti.İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, 'Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var' ifadelerini kullanmıştı.