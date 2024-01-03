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NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın Parker Solar Probe'u bu yıl Güneş'in yanından geçerek, uzay araştırmaları açısından bir dönüm noktasını gerçekleştirecek.

Ekleme: 3.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 3.01.2024 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'
NASA, web sitesinde bunu 'Güneş`e dokunma' misyonu olarak tanımlıyor ve 'bir yıldızın atmosferinin ilk örneğini' almayı hedefliyor.

Projede yer alan bilim insanlarından Nour Raouafi, 'Neredeyse bir yıldıza iniş yapmak üzereyiz. Bu, tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacaktır. Bu, 1969`daki Ay`a inişle eşdeğerdir' dedi.

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA , misyonun, Güneş`in yüzeyine daha önce olduğundan daha yakın ve Merkür`ün yörüngesi içinde dönen sondayla Güneş`i daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.

Sonda, bilim insanlarının güneş rüzgarının nereden geldiği ve nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmak için ölçümler ve görüntüler topluyor.

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

Aynı zamanda 'Dünyadaki yaşamı ve teknolojiyi etkileyen uzay ortamındaki değişiklikleri tahmin etmeye kritik katkılar' da sağlıyor.

Sonda yolculuğu sırasında aşırı ısı ve radyasyonla karşı karşıya kalacak ve 'Güneş`e herhangi bir uzay aracından yedi kat daha yakın' uçacak.
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NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

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