NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA, web sitesinde bunu 'Güneş`e dokunma' misyonu olarak tanımlıyor ve 'bir yıldızın atmosferinin ilk örneğini' almayı hedefliyor.Projede yer alan bilim insanlarından Nour Raouafi, 'Neredeyse bir yıldıza iniş yapmak üzereyiz. Bu, tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacaktır. Bu, 1969`daki Ay`a inişle eşdeğerdir' dedi.NASA , misyonun, Güneş`in yüzeyine daha önce olduğundan daha yakın ve Merkür`ün yörüngesi içinde dönen sondayla Güneş`i daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.Sonda, bilim insanlarının güneş rüzgarının nereden geldiği ve nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmak için ölçümler ve görüntüler topluyor.Aynı zamanda 'Dünyadaki yaşamı ve teknolojiyi etkileyen uzay ortamındaki değişiklikleri tahmin etmeye kritik katkılar' da sağlıyor.Sonda yolculuğu sırasında aşırı ısı ve radyasyonla karşı karşıya kalacak ve 'Güneş`e herhangi bir uzay aracından yedi kat daha yakın' uçacak.