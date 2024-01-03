Hakkari'de kar mesaisi... 5 metre karla mücadele

Türkiye'nin doğusu kara teslim oldu.Bölgedeki illerde kar yağışı her geçen gün etkisini artırıyor.Hakkari de o illerden biri.Kentte 1 hafta önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerdeki askeri üs bölgelerinin yollarını da ulaşıma açmak için çalışıyor.Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları açmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor.