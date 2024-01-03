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Enflasyon rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları belli oldu!
Ekleme: 3.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 3.01.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Enflasyon rakamları belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

ARALIK 2023 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da ise yüzde 3,28 seviyesine geriledi. Son açıklanan Aralık ayı verisinde enflasyonun yüzde 2,93 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.
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