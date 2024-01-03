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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kaybederek 7.536,89 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Ekleme: 3.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 3.01.2024 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,4 puan azalışla 7.536,89 puan oldu. Toplam işlem hacmi 39,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle devam eden karışık seyrin yurt içi piyasaları da etkilediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak veriler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Halihazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, Fed'in toplantı tutanaklarından Bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller alınabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda yüzde 64,77 arttı.

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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