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Van'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...

Van'ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu midibüsü yan yattı. Kazada 7'si çocuk 27 kişi yaralandı.

Ekleme: 22.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Van'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...Van'ın Gevaş ilçesinde saat 09.00 sıralarında, Van-Tatvan kara yolunun Yuva Mahallesi mevkisinde Mardin istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 AAE 258 plakalı midibüs, Van-Tatvan kara yolunun 70'inci kilometresindeki Yuva Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp devrildi.

7'si çocuk olmak üzere toplamda 27 kişi yaralandı

Kazada, 7'si çocuk 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Hastaneye kaldırıldılar

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Van'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...
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