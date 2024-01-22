Bakan açıkladı! Artık devlet yapacak

2028'e kadar uygulanacak hayvancılık yol haritası hazır.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu kapsamda hayvan ithalatıyla ilgili yeni uygulamalara gidileceğini açıkladı. Hayvan ithalatını özel sektörün değil devletin yapacağını söyledi.Yumaklı şunları söyledi: 'Et ve Süt Kurumu ve birlikler taleplerini bize iletecek. Biz uygun gördüğümüz kadar hayvanı seçerek getireceğiz. Yani artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak. Böylece al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek.''Bakan Yumaklı, hayvan ithalatının özel sektöre bırakıldığı zaman iç piyasadaki dengenin bozulduğunu söyledi.Yumaklı, 'Özel sektör ithal ettiği hayvanı bazen kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Fiyat oluşumunu bekliyor.' dedi. Bakan Yumaklı, yeni sistemle bunun önlenmesinin amaçlandığını belirtti.Nihai hedefse hayvan ithalatını bitirebilmek. Yumaklı bunun için kaliteyi artıracak az miktarda alım yapılacağını açıkladı.