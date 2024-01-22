Ataşehir'deki iş yerinde yangın çıktı!

İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa'da bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.Ataşehir bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemedin bir nedenle yangın çıktı. Demir çelik atölyesinden yükselen alevler, kısa sürede yayılında bölgede korkuya neden oldu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Çevrede yoğun dumana neden olan yangına ekiplerin müdahalede bulundu.