Yerel seçime doğru: MHP 55 adayını daha açıkladı

Türkiye, yerel seçime gidiyor...31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak ve belediye başkan adaylarını seçecek.Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları belli olmaya başladı.Adaylarını netleştiren Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeni bir açıklama geldi.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.Düzce / Yılmaz EserÇanakkale Ayvacık / Muharrem ŞahinÇanakkale Bayramiç /Tuncay ÖzkayaÇanakkale Biga / Sıtkı KeçeciÇanakkale Bozcaada / Samet TurhalÇanakkale Çan / Davut KaragözÇanakkale Ezine / Tahsin YükselÇanakkale Gelibolu / Hüseyin Önder GündoğduÇanakkale Gökçeada/ Halil Rüştü AkgünÇanakkale Lapseki / Adem BaltaÇanakkale Yenice / Kemal CangülÇanakkale Akçakoca / Mehmet Okan YılmazDüzce Cumayeri / Mustafa KoloğluDüzce Çilimli / İsmail BayrakDüzce Gölyaka / Muzaffer CoşkunDüzce Kaynaşlı / Eftal AltundalEdirne Lalapaşa / Bedir AdıyamanEdirne Meriç / Ahmet DurmazEdirne Süloğlu / Halil ÖzgüvenEdirne Uzunköprü / Erdoğan OrmanGiresun Alucra / Metin MetinyurtGiresun Bulancak / Fatih AlparslanGiresun Çamoluk / Fatih DüzGiresun Dereli / Cihan ÖzdemirGiresun / Doğankent - Resul TekinGiresun / Espiye - İbrahim YanıkGiresun / Görele - Hasan Ali KodalGiresun / Keşap - Nihat YılmazGiresun / Şebinkarahisar - Mustafa Zahit BakıcıGiresun / Yağlıdere - Yaşar İbaşIsparta / Aksu - Aksoy KaradumanIsparta / Atabey - Aziz EraslanIsparta / Eğirdir - Mehmet DemirelIsparta / Gelendost - Hakan DemirtaşIsparta / Gönen - Mete ElcimIsparta / Keçiborlu - İbrahim GündüzIsparta/ Sütçüler - Kasım KutluIsparta / Yalvaç - Halil Hilmi TütüncüKırklareli / Babaeski - Hakan ArıcıKırklareli / Demirköy - Muhlis YavuzKırklareli / Pehlivanköy - Pınar Akyüz ŞahinKırklareli / Pınarhisar - Sabri ÖzcanKırklareli / Vize - Sencer KaradumanUşak / Banaz - Aziz BulutUşak / Eşme - İlhan ÖzkanUşak / Karahallı - Şenel ÇakırUşak / Sivaslı - Ali ÇetinUşak / Ulubey - Yorum EskiciYalova / Altınova - Kemal ŞenolYalova / Armutlu - Mustafa TokatYalova / Çınarcık - Leyla KılıçYalova / Çiftlikköy - Yaşar BozYalova / Termal - Serkan Ergen