Malatya'da deprem!

AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte detaylar...

Malatya'nın Kale ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişe ve merak yaratırken, depremin merkez üssü ve şiddeti konusundaki araştırmalar hızla devam ediyor.AFAD DETAYLARI PAYLAŞTIBüyüklük:4.0 (Ml)Yer:Kale (Malatya)Tarih:2024-01-21Saat:15:41:35 TSİEnlem:38.36861 NBoylam:38.8425 EDerinlik:9.7 km