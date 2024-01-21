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Malatya'da deprem!

AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte detaylar...

Ekleme: 21.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem!Malatya'nın Kale ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişe ve merak yaratırken, depremin merkez üssü ve şiddeti konusundaki araştırmalar hızla devam ediyor.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-01-21
Saat:15:41:35 TSİ
Enlem:38.36861 N
Boylam:38.8425 E
Derinlik:9.7 km
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