Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalem anısı duygulandırdı...
Annesine düşkünlüğüyle iyi bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de üretilen ilk dolma kalemle kağıda yazdığı not, öğrenenleri duygulandırıyor.
Gazeteci Adem Metan, X hesabından yeni öğrendiği ilginç bir anıyı takipçileriyle paylaştı.
Metan’ın anlatımına göre olaylar şöyle gelişir;
Türkiye’de üretilen dolma kalem serisinin ilki, İbrahim Kalın tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürülür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kalemi alır, oldukça beğenir.
İbrahim Kalın o sırada ilk ne yazacağını merak ediyordur.
Erdoğan masasından bir kağıt alır ve “Canım annem” yazar.
O kağıdı da cebine koyar.
İbrahim Kalın ve bu anı öğrenenler oldukça duygulanır.