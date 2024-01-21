Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalem anısı duygulandırdı...

Gazeteci Adem Metan, X hesabından yeni öğrendiği ilginç bir anıyı takipçileriyle paylaştı.Metan’ın anlatımına göre olaylar şöyle gelişir;Türkiye’de üretilen dolma kalem serisinin ilki, İbrahim Kalın tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürülür.Cumhurbaşkanı Erdoğan kalemi alır, oldukça beğenir.İbrahim Kalın o sırada ilk ne yazacağını merak ediyordur.Erdoğan masasından bir kağıt alır ve “Canım annem” yazar.O kağıdı da cebine koyar.İbrahim Kalın ve bu anı öğrenenler oldukça duygulanır.