Avcılar'da binanın istinat duvarı çöktü

Olay, saat 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından ayrıldı. Müteahhit firma yetkilileri, yağmurun da etkisi ile duvarın ağırlığa dayanamayarak çöktüğünü, gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.