Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Güney Asya'da bir uçak kazası meydana geldi...Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'a ait olduğu düşünülen bir yolcu uçağı Moskova'ya doğru yola çıktı.Yolculuk esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan sorun nedeniyle uçak Afganistan'ın kuzeyinde düştü.Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.Yerel yayın kuruluşu Tolo News, uçağın kuzey Badakhshan eyaletinde düştüğünü bildirdi.Yetkililerden yapılan açıklamaya göre kaza alanına bir ekip gönderildiği belirtildi.Afgan yerel medyası, uçağın önce Hindistan'a ait bir yolcu uçağı olduğunu yazdı. Ardından Hindistan Havacılık Bakanlığı, düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı.Bu açıklamadan kısa süre sonra Rus Havacılık İdaresi de, Hindistan'dan kalkarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru giden ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen, Rusya'ya kayıtlı bir uçağın radardan kaybolduğunu duyurdu.