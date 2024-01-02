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Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi

Dünya medyası yeni yılın ilk gününde insanlığın sesini İstanbul'dan haykıran vicdanlı yürekleri manşetlerine taşıdı. Haberlerde yüz binlerin insan seline dönüştüğü Galata Köprüsü'ndeki görüntülere geniş yer verildi

Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi
Ekleme: 2.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 2.01.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü dünya basınında geniş yankı buldu.

Ajanslar, on binlerce kişinin katıldığı tarihi yürüyüşten devasa kalabalığa ait görüntülere yer verdi.

Programın, kalabalığın Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ikonik camilerinde sabah namazının kılınmasının ardından başladığı vurgulandı.

Öte yandan dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları Galata Köprüsü'ndeki kalabalığın fotoğraflarını paylaştı.

AFP: İstanbul'da on binlerce kişinin katılımıyla şehitleri anmak ve İsrail'e tepki göstermek için büyük bir yürüyüş düzenlediğini kaydetti.

Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi

Galata Köprüsü'nde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocuların, 'Katil İsrail, Filistin'den defol' sloganları attığı belirtildi.

Yürüyüşün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da üyeleri arasında bulunan bir vakfın çağrısıyla düzenlendiğine dikkat çekildi.
Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi

Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi

France24: 'On binlerce kişi İstanbul'da İsrail karşıtı protesto düzenledi' başlığını attı. Programın, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde sabah namazının kılmasının ardından başladığı vurgulandı.

The Times of Israel: 'İstanbul'da on binlerce kişi Gazze savaşı nedeniyle İsrail'i protesto etti' ifadelerini kullandı.

Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi

Protestocuların, ellerinde bayraklarla 'Katil İsrail Filistin'den defol' şeklinde sloganlar attığı bilgisi paylaşıldı.

Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi

Middle East Eye: Binlerce kişi İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü.
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Tarihi yürüyüş dünya basınında! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi
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