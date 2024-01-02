Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi!

MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor!' paylaşımında bulunarak 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' denildi.