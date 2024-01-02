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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

MİT'in saha ajanları Süleymaniye'nin kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticareti faaliyetini yürüten Cesur Vedat kod Abdulmutalip Doğruci'yi etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
Ekleme: 2.01.2024 - 09:47 Güncelleme: 2.01.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
Teröristler için güvenli bir bölge yok...

Güvenlik güçleri, örgütün yuvalandığı her bir bölgeye operasyonlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda örgüt mensupları ve sözde sorumlular tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da sözde sorumluları hedef alarak nokta operasyonlarını hızlandırdı.

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

MİT'in yeni hedefi örgütün uyuşturucu ticaretini yapan terörist oldu

MİT'in son hedefi ise terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci oldu.

Terörist Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediği belirlendi.

Operasyon için Süleymaniye'de düğmeye basıldı

Bunun üzerine MİT'in saha ajanları teknik ve fiziki takip başlattı.

Ardından Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, operasyon için düğmeye bastı.

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

Terörist öldürüldü

Düzenlenen operasyonda Doğruci, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
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