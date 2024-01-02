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Beyaz Gazete
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

TBMM, 2024 yılı bütçesi ile çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa'yı kabul edip 16 Ocak'a kadar tatile girdi. Meclis'in yeni yıldaki ilk gündem maddesi memur ve emekli zammı olacak. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Teklifin hızla yasalaştırılıp yapılan artışı emeklinin ocak ayı içinde alması planlanıyor.

Ekleme: 2.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 2.01.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Asgari ücretin açıklanması ile birlikte gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesine çevrildi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

AK Parti kulislerinde, asgarPi ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor.

AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara ilettiler.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

KABİNENİN İLK GÜNDEMİ
AK Parti kurmayları, 'Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığına sunulur' dedi. Kulislerde, rakamın 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor.

Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.


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