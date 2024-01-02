Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıYOZGAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKARS °C, 6°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMALATYA °C, 3°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 7°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu