Kaçmak isterken dehşet saçtı! 14 göçmen, 4 polis yaralandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, İzmit İlçesi Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak, ticari araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.Polis ekipleri, kaçan aracı kovalamaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda, göçmenleri taşıyan araç polis aracına çarptı. Kazada 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kaza sonrası yapılan İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.