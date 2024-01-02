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İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız

AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine İstanbul için seferberlik ruhuyla hazırlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatları ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak" talimatını verdi.

İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız
Ekleme: 2.01.2024 - 09:00 Güncelleme: 2.01.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız
AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine İstanbul için seferberlik ruhuyla hazırlanıyor.

İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısında yeniden İstanbul sloganı ile şifrelerini belirlediği İstanbul için seferberlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aday belirleme çalışmaları ve temayül yoklamaları kapsamında partisinin genel merkezinde ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatları ile bir araya gelen Erdoğan kurmaylarına, 'Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak' talimatını verdi.

İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız

Mahalli idareler seçimlerinde kullanılacak müzik ve sloganlarda da İstanbul'a özel bir çalışma yapılıyor.

İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız

'İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir' söylemi ön plana çıkarken, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in İstanbul için yeni bir beste hazırladığı da ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde İstanbul seçmeninin karşısına İstanbulluların büyük problemlerine çözüm üretecek somut vaatlerle çıkılacak.

İstanbul için seferberlik! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara net mesaj: Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız

Bu kapsamda İstanbul için özellikle ulaşım altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri seçmene anlatılacak.


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