İstanbul'da alışıldık manzara! İETT otobüsünün seyir halinde egzozu patladı

Maltepe'de akşam saatlerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsünün egzozundan önce kıvılcım ardından da dumanlar yükseldi. Bir sürücünün kaydettiği görüntülerde otobüste yolcunun bulunmaması faciayı önledi.

İstanbul'da bitmek bilmeyen sorunların başında ulaşım geliyor.Trafik, bakım ve onarımı yapılmayan ulaşım araçları vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda. CHP yönetimindeki megakentte, her geçen gün bir araç arızası yaşanıyor.Bunun bir örneği de dün akşam saatlerinde Maltepe bölgesinde yaşandı. Seyir halindeki bir İETT otobüsünü görüntüleyen vatandaş, aracın egzozundan kıvılcımların çıktığı fark etti.O anları kayıt alan adamın videoda, "Yanar bu araç." dediği duyuldu. Bir süre sonra otobüsten dumanlar da yükseldi.Sürücü, otobüsün yan hizasına geldiğinde araçta yolcunun bulunmadığı görüldü.