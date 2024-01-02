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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi'ne çevirmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Kaba inşaatı biten balmumu heykel müzesinde sanatçıların ve siyasetçilerin heykelleri yer alacak.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor
Ekleme: 2.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 2.01.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor
Yerel seçimler yaklaşırken hem siyasi partiler hem de belediye başkan adaylığı için yarışan isimler çalışmalarını hızlandırdı.

Bu doğrultuda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de partisinden bir kez daha aday adayı olduğunu duyurdu.

CHP yönetiminin İzmir ile ilgili henüz bir aday belirlememesi öncesi çalışmalarını sıklaştıran Soyer, en iyi bildiği şeylerden birini yapmaya devam ediyor.

CHP'nin son seçim vaadi: Balmumu heykel müzesi...

Soyer, son olarak Kültürpark'taki Ada ve Göl Gazinoları'nı yenileme kararı aldı.

Göl Gazinosu'nda devam eden çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.

Yapılacak projeyi İzmirlilerin çok beğeneceğini iddia eden Soyer, balmumu heykel müzesinde sanattan siyasete çeşitli isimler yer alacağını belirtti.

Çok sayıda sanatçının balmumu heykeli yapılacak

Balmumu heykel müzesinin mart ayında tamamlanacağını da aktaran Soyer, “Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanılmasını planladık. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda iz bırakmış değerli kişilerin, başta rahmetli belediye başkanımız Dr. Behçet Uz'un balmumu heykelini bu müzede sergileyeceğiz. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne almış Sezen Aksu'dan Cem Karaca'ya, Barış Manço'dan Emel Sayın'a kadar pek çok sanatçının balmumu heykelleri burada olacak.” diye konuştu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son projesi: Balmumu heykel müzesi yapılıyor

Kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Öte yandan kaba inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığı Göl Gazinosu, yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan ve yaklaşık bin 300 metrekare de açık teraslardan oluşuyor.
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