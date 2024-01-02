Altın yıla rekorla başladı

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle altın yükselişini sürdürüyor. Ons altın güne 2062 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2062 dolar, en yüksek de 2073 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2069 dolardan işlem görüyor.Kapalıçarşı'da gram altın saat 07:40 civarında 2056 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Şu sıralar yüzde 1,25 oranında primle 2054 liradan satılıyor.Gram altın uluslararası piyasalarda en düşük 1954 lira, en yüksek de 1974 lirayı gördü. Şu sıralar 1972 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Çeyrek altın: 3.367,00Yarım altın: 6.734,00Tam altın: 13.438,00Cumhuriyet altını: 13.712,00 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 2.070 dolardan işlem görüyor.