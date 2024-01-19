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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybıyla 7.953,82 puana düştü.

Ekleme: 19.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,27 puan azalışla 7.953,82 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,14, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını belirtti.

Öte yandan, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu.

Ayrıca, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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