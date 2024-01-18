Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp sürekli güncelleme yapmaya devam ediyor. Kullanıcılarının kolay ve pratik bir şekilde iletişim kurmalarını hedefleyen uygulama yeni bir özelliğiyle daha kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp yeni bir özellik daha geliştirdiğini duyurdu. Yapılacak olan özellik henüz beta sürümünde ve test aşamasında olduğu bildirildi. Ancak yakın zamanda yeni özellikler kullanıcılara sunulacak.Whatsapp yeni geliştrdiği ve kullanıcılara sunduğu kanallar kısmında bir yeniliğe daha imza attı. Bireysel veya grup sohbetleri yapılan uygulamada artık anket hazırlama ve anektte fikir belirtme özelliği de geldiğini duyurdu. Hazırlanacak olan anket kısmı şimdilik beta sürümünde test edilsede yakın zamanda tüm kullanıcılar tarafından kullanıma hazırlanacak. Anket kısmının sadece kanallar için aktif olacağı platformda anketler isimsiz bir şekilde açılabilecek. Cevapların ise kimin tarafından verildiği bilinmeyecek. Ayrıca Whatsapp son güncellemesinde durum bölümündeki küçük resimlerde yaşanan bozulmaları da yeniden güncelleyeceklerini belirtti.