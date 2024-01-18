Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu

İstanbul Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.'18 Ocak 2024 Günü Göztepe – Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle üç katlı binada çökme meydana gelmiştir.Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır.'DETAYLAR GELİYOR...