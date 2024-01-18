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THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat açıkladı! Bu yıl 8 bin personel alınacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, istihdam müjdesi vererek 8 bin personel alınacağını ve 600’ünün de pilot olacağını açıkladı.

Ekleme: 18.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat açıkladı! Bu yıl 8 bin personel alınacakTürkiye'nin bayrak taşıyıcı firması Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz yıl 83,4 milyon yolcu taşıdı.

Bu yıla ilişkin de stratejilerini belirlemek adına çalışmalara başladı. THY'nin bu yıl yolcu ve kargo taşımacılığında yüzde 14 büyümeyi hedefledi. Bu kapsamda istihdama büyük önem verildi.

THY'den istihdam müjdesi

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 82 bin civarında çalışanlarının bulunduğunu belirtti.

Yeni döneme ilişkin çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını söyleyen Bolat, önemli açıklamalarda bulundu.

İşe alınacak 8 bin personelin bu yıl işe alınacağını belirten Ahmet Bolat, 600'ünün pilot olacağını açıkladı.

'30 milyar dolar gelir hedefliyoruz'

Bolat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“11 hedef ülkede yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ülkemize gelen nitelikli turist sayısını artırıyoruz. 11 ülkede 10 milyon turist ve 30 milyar dolar gelir hedefliyoruz.”

Türkiye'ye gelen turist sayısının 2018'den bu yana 1,7 milyon kişiden 2,7 milyon kişiye çıktığına dikkat çeken Bolat, geçen yıl kaydedilen yüzde 39'luk artış oranını yükseltme hedefiyle tanıtımlara ağırlık vereceklerini kaydetti.

'92,5 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz'

Önümüzdeki on yıla ilişkin hedeflerini anlatan Ahmet Bolat, dünyanın en geniş 9'uncu filosuna sahip olan THY'nin hedefinin beşinci sıraya yükselmek olduğunu belirtti.

Bolat, “Bu yıl 92,5 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. 2033'teki yolcu hedefimiz ise 171 milyon kişi. Bugün 245 olan uçuş noktasını 400'e çıkaracağız.” dedi.

810 uçak hedefi

Bolat, 440 uçaklık filoyu 2033'e kadar 810 uçağa çıkarmak hedefiyle siparişlerini verdikleri uçakları her yıl düzenli olarak teslim alacaklarını anlattı.

Siparişin önemini somut bir örnekle anlatan Bolat, “Geçen yılın rakamıyla bir adet A350'nin fiyatı 416 milyon dolar. Bu rakamla, inşaat maliyeti 100 milyon dolar olan Beşiktaş stadından 4 tane yapılır. Bu uçağın maliyetini çıkarmak için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmanız lazım.” dedi.

'Fiyatlarımız neredeyse otobüs bilet fiyatlarıyla yarışıyor'

Yıl başında yapılan ücret artışlarıyla birlikte birçok sektörde haksız fiyat artışları yapıldığına dikkat çeken Bolat, “Bazıları bunu çok kolay yapıyor. Biz bilet fiyatlarını yüzde 10 bile artırmadık. Fiyatlarımız neredeyse otobüs bilet fiyatlarıyla yarışıyor. Van'dan günde 40 otobüs dolusu yolcu taşıyoruz. Zam yapmadık.” dedi.

'Uzak pazarlardan gelen yolcular alıp başka lokasyonlara taşıyoruz'

İstanbul Havalimanı'na uçan yabancı şirketin 100'ü bulduğu konusunda ise Bolat “Keşke daha fazla gelseler. Biz bu konuda İGA yönetimini teşvik ediyoruz. Japonya'dan ABD'den de gelmesini isteriz. Frekans artışı sağlıyor. Uzak pazarlardan gelen yolcular alıp başka lokasyonlara taşıyoruz. Bize yarıyor.” dedi.
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