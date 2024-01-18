Survivor All Star'da gerginlik!

'Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümü TV8'de yayınlandı. Ödül oyununun başında Seda Ocak'la yarışan Merve Aydın oyunu kaybettikten sonra çok sinirlendi. Adaya geçtiklerinde herkesle konuşacağını ifade etti. Gizem Memiç ve Seda Aktuğlu'nun yarıştığı sırada Turabi ve Hakan arasında gerginlik yükseldi. Oyuna ara vermek zorunda kalındı. Acun Ilıcalı yarışmacıları uyardı. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:'ADAYI BİRBİRİNE KATMIYOR MUYUM ŞİMDİ'Merve Aydın ile Seda Ocak yarıştı. Merve oyunu kaybettikten sonra çok sinirlendi. Merve Aydın, "Elli kere üstüne vuruyorum, ortadan vuruyorum. Daha farklı nasıl atabilirim ki zaten." dedi. Nagihan'da Merve'nin yanına gelerek 'Önce sen çık dedim. Sen Gizem'i öne sürdün. Oyunun sonu sıkıntı, Seda'yla eşleşme dedim sana' ifadelerini kullandı. Merve de, "Bak bunlara da başlayacağım ama. Bitsin bu oyun başlamayacaksam adada bana da Merve demesinler. Kim arkadan ne konuşuyorsa gelip yüzüme söyleyecek." ifadelerini kullandı.Nagihan, Merve'ye "Daha basit birisiyle eşleyseydin, elini ısındırırdın burada" diyince Merve de yanından biraz daha uzaklaşarak, "Sinirliyim acayip. O kadar agresifim ki kimse bana bulaşmasın. Biri bana bulaşırsa bugün yakarım canını. Arkadan konuşup bana kimseyle laf getirmesinler. Konuşacaklarsa yüzüme konuşsunlar. Çok iyi oynuyorlarsa çok iyi biliyorlarsa çıkıp oynasınlar oyun kazansınlar, ben de rahat edeyim. Adaya gidince konuşacağım. Adaya gidince herkesin içinde ne varsa, hepsini dökecek yüzüme. Yeter. Alttan al, iyice başımıza çıkacak herkes. Adayı ben birbirine katmıyor muyum şimdi." ifadelerini kullandı.GERGİNLİK YÜKSELDİSeda Aktuğlu ile Gizem Memiç yarıştıkları sırada Turabi, Hakan, Nagihan ve Seda Ocak kenardan destek veriyordu. Turabi mavi takımın yarışmacılarına 'Biraz çekilir misiniz?' diye sordu. Hakan da 'Burası bizim tarafımız' yanıtını verdi. Turabi de, Hakan da birbirlerinden taviz vermediler. Seda Aktuğlu ve Gizem Memiç'in yarışı sürerken ikili arasında gerginlikte yükseldi. Takım arkadaşları engellemeye çalışsa da ikili tartışmaya devam etti. Oyuna düdük sesiyle ara verildi. Turabi ve Hakan yatıştırıldıktan sonra atış yapanların yanına gelinmemesi için yanlarına engel kondu.ACUN ILICALI UYARDIÖdül oyununda Turabi ve Hakan'ın oyun oynanırken engelleyecek kadar tartışmayı büyütmesinden Acun Ilıcalı rahatsız olduğunu dile getirdi. Ilıcalı, Hakan'a şu ifadeleri kullandı: Sizlerden beklediğimiz, böyle oyun oynanırken, böyle bir ihlal olursa, o oyunu bitirirsin sonra bunun hakemi var. Belki itirazda bulunabilir ancak tansiyonu düşürmemiz lazım. Kendi yaptığımız şeyi başkası yaptı diye ortamı germeye gerek var mı? Yok.Hakan'dan sonra Turabi'yle de konuşan Ilıcalı, "Hayat şöyle değil yani, hepimiz her zaman haklı ya da haksız olabiliriz ya. Haklı olduğun zaman da, senden beklentimiz hani bir tanesine de tamam kardeşim de. Sen de haksızlığa uğrayabilirsin, yarın öbür gün belki sen de haksız olacaksın. Buralarda biraz daha tansiyonu düşürmek lazım diye düşünüyorum. Hep kafamızda şu olsun arkadaşlar, tansiyonu düşürelim. Tansiyon bir şey kazandırmaz bize" ifadelerini kullandı.Ödül oyununu 12-4'lük skorla Mavi Takım kazandı.