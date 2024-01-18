  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Yeni geliştirilen yapay zeka modeli, gerçeği taklit ederek el yazısı yazabiliyor. Ancak bu durum, gelecekte sahte belgelerin artmasına neden olabilir.

Ekleme: 18.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor
ChatGPT gibi yapay zeka araçları mektuplar hazırlayabilir, şakalar yapabilir ve hatta hukuki tavsiyelerde bulunabilir; ancak yalnızca bilgisayar metni biçiminde.

Artık bilim insanları, dolandırıcılık ve sahte belgelerle ilgili yeni sorunların habercisi olabilecek, insan el yazısını taklit edebilen bir yapay zeka geliştirdi.

Şaşırtıcı bir şekilde, sonuçlar insan eliyle hazırlanan gerçek belgelerden neredeyse ayırt edilemiyor.

Küçük bir test

Aşağıdaki görselde, yapay zeka modelinin ve insanların yazdığı bir el yazısı fotoğrafı var. Hangi yazının yapay zeka tarafından yazıldığını ayırt edebilir misiniz?

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sol sütunun yapay zeka tarafından, sağ sütunun ise bir insan tarafından yazıldığını tahmin ettiyseniz, doğru cevap verdiniz!

Sağdaki sütun, ekibin yapay zekasının eğitildiği altı farklı insan yazarın el yazısı örneğinden oluşuyor.

Sol sütun ise HWT adı verilen yeni yapay zeka tarafından her kişinin el yazısının yeniden yazılmış halini temsil ediyor.

HWT, Abu Dabi'deki Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi'ndeki (MBZUAI) bilim insanları tarafından geliştirildi.

Mevcut olanlardan çok daha gerçekçi

Uzmanlara göre HWT tarafından oluşturulan 'el yazısı' mevcut diğer yapay zekalardan çok daha gerçekçi görünüyor ve kullanılması tercih edilebilir.

Bir kişinin el yazısını taklit etmeye yönelik önceki yaklaşımlar, GAN adı verilen bir makine öğrenimi modeli kullanılarak geliştirildi.

Bu teknik, son yıllarda sahte yüzler oluşturması ve mevcut örnekler üzerinde eğitim alarak yeni müzikler yapmasıyla ünlendi.

GAN'lar tarafından oluşturulan el yazısı, bir yazarın genel stilini (örneğin, harflerin eğimi veya genişliği) yakalar.

Araştırmacılar, GAN'lar yerine bilgisayarlı görme görevleri için tasarlanmış bir tür sinir ağı olan 'görüntü transformatörlerini' kullandılar.

Görüş transformatörleri, bir görüntünün birbirinden fiziksel olarak uzak olan parçalarının eşit şekilde bağlantılı olduğunu anlayabilir.

Araştırmacılar, yapay zeka tarafından oluşturulan el yazısıyla yazılan metinlerin, kalem tutmada zorluk çeken engelli veya yaralı kişiler için faydalı olabileceğini düşünüyor.

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Dolandırıcılık endişeleri var

MBZUAI'de bilgisayarla görme alanında yardımcı doçent ve mucitlerden biri olan çalışma yazarı Hisham Cholakkal, potansiyel dolandırıcılık endişelerini kabul etti.

Çalışma, İngilizce el yazısı oluşturmaya odaklanmışken, araştırmacılar artık teknolojilerini Arapça gibi diğer dillere de uygulamakla ilgileniyorlar.

Çalışma, ön-baskı makalesi olarak arXiv deposunda yayınlandı. Bu, çalışmanın henüz hakem incelemesinden geçmediği anlamına geliyor .
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!