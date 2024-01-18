Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, isminin açıklanmasıyla birlikte büyük bir çalışma başlattı.Her gün sahada vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, aynı gün içerisinde spor camiası ile de buluşmalar gerçekleştirdi.Sırasıyla; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları ile bir araya gelen Murat Kurum, çözüm odaklı bir isim olduğunu da yeniden ortaya koydu.Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinin ardından Galatasaray-Fenerbahçe-TFF üçgeninde finalin nerede oynanacağına dair bir çözüm bulunamıyordu.Murat Kurum'un Dursun Özbek ve Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde bu konu gündeme geldi.Gün içinde hemen harekete geçen Murat Kurum, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü ve krizi çözüme kavuşturdu.Alınan karara göre; Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali deprem bölgesindeki bir ilde oynanacak.Bu kapsamda karşılaşma, fiziki şartları sağlayan; Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş'taki stadyumlardan birinde oynanacak.