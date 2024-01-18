Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu

Partilerde bir yanda il ilçe ve belde adayları belirlenirken bir yandan da kampanya kadroları şekillendiriliyor.CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında süren aday belirleme çekişmesi skandalı büyürken yeni bir skandal daha patladı.Her dönem, parti içinde toplumu rahatsız eden bağlantıları ile yer alan 1-2 isim, CHP kadrolarında kendine yer buluyor.Yerel seçim kampanya kadrosunda da yine bir isim dikkat çekti.2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden katil terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni, CHP'de kendine yer buldu.Katilin kuzeni Utku Doğruyol, doğrudan Özgür Özel'e bağlı sosyal medya direktörü ve kampanya yöneticisi olarak ekibe katıldı.Başta Özgür Özel ile olmak üzere partililerle derin ilişkileri olan Doğruyol'un görevlendirilmesi, sosyal medyada tepki çekti.Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne iliştin soruşturmayı yürüten savcı Kiraz, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukat gibi giren 2 terör örgütü üyesince adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alındı.Saatlerce süren çabaların ardından odasında silahla vurulan Kiraz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 2 terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.Soruşturmada, biri avukat girişinden elinde cübbeyle, diğeri ise vatandaş kapısından arama yapılarak adliyeye giren teröristlerin savcıyı rehin aldıklarında Yunanistan ile telefon görüşmesi yaptıkları ve talimat üzerine savcıyı öldürdükleri belirlendi.