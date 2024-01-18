İstanbul'da yine taksici krizi! Ehliyetini vermedi, polise direndi...

İstanbul'da sık sık krizlerle anılan bir kesim de sarı taksiler.Bu kez Sancaktepe'de yaşanan olayda, taksici Murat K., 34 TES 39 plakalı taksiyle emniyet şeridinde seyretmeye başladı.O esnada uygulama yapan Sancaktepe Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, taksiyi durdurdu.Araçta yapılan incelemede sol kapısında ve sağ tampon kısmından kaza yaptığı görüldü.Bunun üzerine polis ekipleri, Murat K.‘dan ehliyetini ve ruhsatını istedi. Ancak taksici, aracının trafikten men edileceğini iddia ederek istenenleri polise vermeyip direndi.Ortalığı adeta birbirine katan taksici cep telefonunun ve kontak anahtarının polis tarafından alındığı iddia etti.Taksicinin arkadaşı ise yaşananları ve polis memurlarını kayda aldı.Dakikalar sonra takviye ekiplerin de gelmesi sonucu Murat K. ehliyet ve ruhsatını ekiplere teslim etti.Yapılan incelemede taksicinin “emniyet şeridi ihlali”, “emniyet kemeri kullanmamak” ve “görevli memurun ikazlarına uymamak” suçlarından 8 bin 635 lira cezai işlem uygulandı.Gözaltına alınan taksici ve arkadaşına “görevli memura mukavemet”, “özel hayatın gizliliği” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapıldı.Emniyete ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.