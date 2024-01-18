İstanbul’da sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu! İfadesi ağızları açık bıraktı!

İstanbul Bayrampaşa'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Eliz K. (25) sevgilisi Nazlı Elmas'ı (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile ateş açtı. 4 yerinden vurulan genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Gözaltına alınan caninin ifadesi ise ağızları açık bıraktı

Duyanları dehşete düşüren olay dün gece İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. 24 yaşındaki Nazlı Elmas, erkek arkadaşı Eliz K'nin evine gitti. Eliz K.'nın elindeki suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun Nazlı Elmas'a isabet etti. Ağır yaralanan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.Elmas'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın devamında Eliz K.'yı kısa sürede yakaladı.Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Eliz K., verdiği ifadede, sevgilisi Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakini Suriye Anar, 'Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi.Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi' dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor...