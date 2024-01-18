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İstanbul'da polis ile iki avukat uyuşturucuyu baharatla değiştirdi

Esenyurt'ta bir şüpheliden ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 600 bin lira karşılığında, baharatla değiştirdiği ortaya çıkan polis ile iki avukat tutuklandı.

Ekleme: 18.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da polis ile iki avukat uyuşturucuyu baharatla değiştirdi
Geçtiğimiz günlerde avukat kimliğini kullanarak uyuşturucu satışı yapan şahsın yakalanmasının ardından İstanbul'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Esenyurt'ta 19 Aralık 2023'te, polis ekiplerince yapılan operasyonda O.Ö'deki poşette 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli O.Ö. ile yanındaki B.K. ve S.M, gözaltına alınarak Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Karakolda, suç unsurları polis memuru S.Y'ye teslim edildi.

Gizli tanık anlattı: Polis uyuşturucu 600 bin lira karşılığında baharatla değiştirdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede O.Ö. ve B.K. tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 'Rüzgar' adlı gizli tanık verdiği ifadesinde, O.Ö'nün üzerinde bulunan uyuşturucuyu polisin 600 bin lira karşılığında baharatla değiştirdiğini öne sürdü.

İddia üzerine, yürütülen çalışma kapsamında izlenen kamera görüntülerinde, avukat H.Ö'nün 20 Aralık'ta polis merkezine sürekli giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Kamera görüntüleri incelendi: Avukatın polis merkezine sürekli giriş-çıkış yaptığı tespit edildi

Görüntülerde, H.Ö'nün dışarıdaki park halindeki otomobilden aldığı poşeti montun içine saklayarak, suç eşyalarının bekletildiği müracaat odasına girdiği, bir süre sonra yine elinde poşetle odadan çıkıp aracına bindiği ve polis memuru S.Y'nin suç eşyasını kendi dolabına yerleştirdiği tespit edildi.

25 Aralık'ta polis S.Y'nin, şüphelilerden ele geçirilen poşeti Kriminal Polis Laboratuvarına gönderdiği, yapılan incelemede poşetin içindeki maddenin uyuşturucu olmadığı belirlendiği aktarıldı.

İtiraf geldi: Tutuklandılar

Gözaltına alınan S.Y. ile H.Ö'nün ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

S.Y'nin ifadesinde, olayı itiraf etmesi ve görüntülerde yer alan üçüncü kişinin ismini vermesi üzerine avukat H.İ.P'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından polis memuru S.Y. ile avukatlar H.Ö. ve H.İ.P nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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