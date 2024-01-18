İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'

Yerel seçimler için takvim işliyor.AK Parti'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Bu süreçte büyük önem taşıyan İstanbul için sahada büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hemen her gün ilçe ziyaretlerinde bulunuyor.Kurum'un dünkü adresi de Esenler oldu.Burada sevgi seliyle karşılanan Murat Kurum, 7'den 7'e tüm vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından karşılandı.Burada ziyaretleri birlikte gerçekleştiren iki isim, ardından Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.Murat Kurum, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:'Ben de kardeşiniz olarak Tevfik Başkanımla birlikte el ele omuz omuza Esenlerimiz için İstanbulumuz için gece-gündüz çalışacağım. Gece-gündüz koşturacağım.'