İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde

Türkiye tarihi bir adımın arifesinde...İlk Türk astronot uzaya çıkıyor!Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı'nın 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket etmesi planlandı.Uzay araştırmalarında sık rastlanan teknik aksaklıklar nedeniyle bu tarihi an, 1 günlüğüne ertelendi.Gezeravcı, bu gece, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece 00.49'da tarihi yolculuğuna başlayacak.Alper Gezeravcı, Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.Alper Gezeravcı'nın, Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.Bu tarihi anlardan önce, eski Türkiye'deki eğitimde çağ dışı uygulamaları eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri yeniden gündemde...90'lı yıllarda özellikle de 28 Şubat dönemlerinde uygulanan kamuda başörtüsü yasağını kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, yıllarca bu alanda büyük bir mücadele vardı.Sivil-siyasi bütün özgürlükçü paydaşların verdiği bu mücadelede okullarda başörtüsü yasağı kaldırıldı, çağ dışı uygulamalara son verildi.Cumhurbaşkanı, başörtüsünü eğitimin ve bilimin önünde engel gören karanlık zihinlere 2013'te yaptığı bir konuşmada ise tarihi bir cevap verdi.O konuşmada Erdoğan'ın 'uzay mekiği-başörtüsü' üzerinden verdiği mesaj, yıllar geçse de unutulmadı.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafızalara kazınan o sözleri:Başörtüsüne gericilik dediler. Şimdi soruyorum sizlere... Bunlar uzaya mekik gönderdiler de başörtüsünün ucuna mı takıldı?Hızlı tren yaptılar da başörtüsü bu treni raydan mı çıkardı? Marmaray inşa ettiler de başörtüsü tüneli mi tıkadı?