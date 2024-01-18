Gazze'de can kaybı 24 bin 620'ye yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye, yaralı sayısı 61 bin 830'a yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye, yaralı sayısı 61 bin 830'a yükseldi' ifadeleri kullanıldı.