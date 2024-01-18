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Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "(İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüşmede) Biz Türkiye olarak daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik" ifadelerini kullandı.

Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
Ekleme: 18.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile açıklamalarda bulundu.

İşte Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Pakistan ve İran çatışmasının kontrol altına alınmasını umuyoruz. İki kardeş ülke arasında gerilimin büyümemesini istiyoruz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

"(İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüşmede) Biz Türkiye olarak daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik"

"Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir"

Ayrıntılar geliyor...
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