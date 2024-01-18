Diyarbakır’da öğrencilerden teröre lanet yürüyüşü

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde öğrencileri teröre lanet ve huzur bozulmasın yürüyüşü yapıldı. Kuzey Irak’taki son terör saldırısı üzerine yapılan yürüyüşte, yıllarca terör olaylarından dolayı acılar yaşayan öğrenciler ve aileler, Türk Bayraklarıyla terör örgütü PKK ve destekçilerine aleyhine sloganlar attı.