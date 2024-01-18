Bursa'da aranan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Bursa'da Fettullhaçı Terör Örgütü üyesi olan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekipleri ve Asayiş ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 yaşındaki E.B ile 45 yaşındaki İ.A, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.